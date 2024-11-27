Lise öğrencisi sınıfta kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:32

Güncelleme: 27.11.2024 - 14:02

Ereğlikapı Mahallesi Şehit Yavuz Çoban Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde 11’inci sınıf öğrencisi Tolunay K. ile isminin Ömer olduğu öğrenilen arkadaşı arasında çıkan tartışma kavga dönüştü.

Tolunay K., arkadaşı Ömer tarafından önce darbedilip ardından sol bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri Ömer’i gözaltına aldı.