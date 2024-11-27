Lise öğrencisi sınıfta kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklandı
Aksaray'da lise 11’inci sınıf öğrencisi Tolunay K. sınıfta arkadaşı tarafından bıçaklandı. Sol bacağından yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalandı.
Ereğlikapı Mahallesi Şehit Yavuz Çoban Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde 11’inci sınıf öğrencisi Tolunay K. ile isminin Ömer olduğu öğrenilen arkadaşı arasında çıkan tartışma kavga dönüştü.
Tolunay K., arkadaşı Ömer tarafından önce darbedilip ardından sol bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri Ömer’i gözaltına aldı.
Etiketler: #aksaray #bıçaklandı
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