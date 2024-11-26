Nişantaşı’nda motokurye ve sürücü arasında arbede çıktı: Kavgaya polis müdahale etti
Nişantaşı’nda motokurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletli grubun saldırısına uğrayan sürücü ve zarar gören araç, polis müdahalesiyle kurtarıldı.
Nişantaşı Rumeli Caddesi’nde motosikletli bir kurye ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, iki otomobilin arasından geçmeye çalışan kurye, sağ taraftaki aracın sürücüsünün direksiyonu üzerine kırmasıyla dengesini kaybederek yere düştü. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı.
MOTOSİKLETLİLER GRUP HALİNDE SALDIRDI
Tartışmanın büyümesiyle kurye, cep telefonuyla diğer motosikletli arkadaşlarını olay yerine çağırdı. Gelen kuryeler, sürücüye saldırarak kask, tekme ve yumruklarla aracın dikiz aynalarını kırdı, camlarına zarar verdi.
POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek tarafları ayırdı. Kavgaya karışan her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan tarafların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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