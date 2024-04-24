Lise öğrencisinin öldürüldüğü davada karar: 'Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?'

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman’ın çıkan kavgada 3 kişi tarafından darbedilerek öldürülmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Sanıklardan 2’si 8 yıl hapis cezası alırken, bir diğer sanık ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Kararı duyan Uman’ın anne ve babası ayakta durmakta zorlanırken, "Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?" 15 yaşında gencecik bir çocuk öldü" dedi.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 19:40
Lise öğrencisinin öldürüldüğü davada karar: 'Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?'
Abone Ol google-news

Olay, 15 Mayıs 2022 yılında Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki parkta meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile Y.K. (15) arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. Şahısların darbeleriyle yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kıvanç Uman, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. (17), Y.K. (15), Y.A. (17), Y.S.K. (16) ve A.B.K.’yı (17) gözaltına aldı.

İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

ÖLÜME GÖTÜREN KAVGA ANI TELEFONLA ÇEKİLDİ

Ölüme götüren kavganın görüntüleri de dosyada yer aldı. Görüntülerde ilk önce Kıvanç Uman ile Y.K’nin kavga anları yer alıyor. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kıvanç Uman’ın yere düştüğü, Y.K’nin art arda vurmaya devam ettiği görülüyor. Ayrıca görüntüleri çeken çocukların ise "Vur lan vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle, gücü kalmadı çak artık. Karnına diz at" diye bağırdıkları duyuluyor.

Y.K’den sonra H.M.K’nin gelerek Kıvanç Uman’a yumruk attığı görüntülerin son bulduğu görülüyor. 

H.M.K. İLE Y.A. 8 YIL, Y.K. İSE 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme"; Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan açılan davanın duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, aileler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Davanın gizli yürütülmesi sebebiyle basın mensupları duruşmaya alınmadı. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Eylemlerinin neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçundan sanıklardan H.M.K. ile Y.A. 8 yıl, Y.K. ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. A.B.K. ile Y.S.K. ise "Kasten insan öldürmeye azmettirme" suçundan beraat etti. 

"OĞLUMUN DEĞERİ 8 YIL MI?"

Kararı duyan Kıvanç Uman’ın anne ve babası ayakta duramadı. Aile gözyaşlarına boğulurken, verilen karara da tepki verdi. Adliyeden çıkan anne Derya Uman, "Oğlum geri dönüşü olmayan yola gitti. Oğlumun değeri 8 yıl mı? Oğlum hayvan değildi, insandı, çocuktu. Ben oğlumla gurur duyuyorum ve hep duyacağım. Ama onlar her zaman katilin anne babası olacak. Katil damgası asla onlardan çıkmayacak. Bu dünya onların olsun ama hiç kimsenin hikayesi bitmedi. Karar itiraz edeceğiz. Hak 8 sene mi?" diye konuştu.

Baba Orhan Uman ise, "15 yaşındaki çocuğun hayatı bu kadar ucuz olamaz. Sanıklar 8 yıl aldı. Hayvanlara yapılan saldırılarda insanlar daha fazla ceza alıyor. 15 yaşında gencecik bir çocuk öldü" ifadelerini kullandı.


kocaeli haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'nde dilek yoğunluğu

Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'nde dilek yoğunluğu
Antalya seferinde panik dolu anlar… İskoç yolcu, polise saldırdı!

Antalya seferinde panik dolu anlar… İskoç yolcu, polise saldırdı!
Polise silah çekip tehdit etti: Belediye yetkilisi tutuklandı

Polise silah çekip tehdit etti: Belediye yetkilisi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'

23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'
70 gün sonra! ‘BATUHAN A’ gemisinin olduğu bölgede ceset bulundu

70 gün sonra! ‘BATUHAN A’ gemisinin olduğu bölgede ceset bulundu
Meteoroloji açıkladı: 24 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Belediye aşk acısı yaşayan gençten çaldığı bankı geri istedi

Belediye aşk acısı yaşayan gençten çaldığı bankı geri istedi
Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!

Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!
Buket Aydın’a konuk olan Esra Ezmeci’den çarpıcı açıklama! ‘Hesap ödetmeyen kadın…’

Buket Aydın’a konuk olan Esra Ezmeci’den çarpıcı açıklama! ‘Hesap ödetmeyen kadın…’
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi

Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Hastanede sopayla cinayet: Güvenlik amiri tartıştığı meslektaşını öldürdü

Hastanede sopayla cinayet: Güvenlik amiri tartıştığı meslektaşını öldürdü