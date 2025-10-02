Lisede vahşet... Sınıf arkadaşı tarafından darbedildi, kalbi durdu: Valilikten açıklama geldi

Olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.’ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti.

MÜDAHALEYLE KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI

Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "25 Eylül 2025 Perşembe günü Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olay hakkında Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca, Valiliğimizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır. Yaşanan olay nedeniyle öğrencimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, öğrencimizin sağlık durumu başta olmak üzere sürecin titizlikle takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.