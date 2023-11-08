Liseli genç babasının aracını kaçırdı, polisi ve jandarmayı peşine taktı
Bursa’da evden izinsiz aldığı otomobille kaçan 16 yaşındaki sürücü, polisin dur ihtarına uymadı. Kaçarken jandarma ekiplerinin önünden geçen küçük sürücü, bu kez de jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayınca motosikletli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi üzerinde; evden izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan lise 2.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ö.Y. (16), polis ekiplerini görünce panik halinde hızla gaza bastı.
Polis ekipleri, dikkat çeken aracın peşine düşünce, 16 yaşındaki sürücü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma noktasından geçen küçük sürücü, bu kez de jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymadı.
Hem jandarmayı, hem polisi peşine takan sürücü, yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sürücü, araç sahibi ailesini aradı.
Olay yerine gelen aileye araç teslim edilirken, araç sahibi ve ehliyetsiz sürücüye toplamda 20 bin lira idari ceza uygulandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaymakamdan 'döner' hesabı
- Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
- Ve AKP saflarına geçti!
- Barış Yarkadaş'tan açıklama geldi
- Filistin Devlet Başkanı Abbas’a suikast girişimi iddiası
- CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması
- CHP'li isimden İmambakır Üküş açıklaması!
- Açıklama geldi!
- Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt
- Can Atalay'ın avukatından Cumhuriyet'e ilk açıklama!