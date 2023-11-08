Liseli genç babasının aracını kaçırdı, polisi ve jandarmayı peşine taktı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:40

Güncelleme: 08.11.2023 - 09:41

Merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi üzerinde; evden izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan lise 2.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ö.Y. (16), polis ekiplerini görünce panik halinde hızla gaza bastı.

Polis ekipleri, dikkat çeken aracın peşine düşünce, 16 yaşındaki sürücü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma noktasından geçen küçük sürücü, bu kez de jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymadı.

Hem jandarmayı, hem polisi peşine takan sürücü, yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sürücü, araç sahibi ailesini aradı.

Olay yerine gelen aileye araç teslim edilirken, araç sahibi ve ehliyetsiz sürücüye toplamda 20 bin lira idari ceza uygulandı.