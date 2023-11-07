Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor
Savaşın devam ettiği Ukrayna'da özelikle cephe hattında veya ona yakın bölgelerde diğer savaş makineleri ile beraber "Buggy" tipi araçları da sık sık görmek mümkün.
Ukrayna ordusunun mensupları, zorlu arazı şartların olduğu alanlarda Buggy tarzı araçları, gerek çatışmalarda, gerekse yaralı askerlerin tahliye operasyonlarını yönetmek için kullanıyor.
Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaş, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde devam ederken, orduya destek vermek isteyen Ukraynalılar da cephedeki askerlere çeşitli yardımlar göndermeye devam ediyor.
Bazı gönüllü vatandaşlar Buggy veya diğer tip araçları satın alarak orduya gönderirken, bazıları ise kendi imkanlarına göre bu tür araçları üretiyor.
Kum arabası veya plaj arabası olarak da bilinen buggy'ler; kum tepelerinde, plajlarda, off-road veya çöl arazilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış büyük tekerlekli ve geniş lastikli, eğlence amaçlı arazi araçlarıdır.
Genellikle arkaya monte edilmiş bir motora sahip üstü açık araçlar olarak karşımıza çıkarlar ve arazilerde sağlayabilecekleri avantajlar nedeniyle, silahlı kuvvetler tarafından da kullanılırlar.
ABD ordusu için üretilen buggy'ler eskiden Çöl Devriye Araçları (DPV) veya Hızlı Saldırı Araçları (FAV) olarak adlandırılırdı, ancak son geliştirmelerle birlikte Hafif Saldırı Araçları (LSV) adını aldılar.
Bu araçlar, ABD Donanması deniz piyadeleri, SAS ve diğer kuvvetler tarafından kullanılmaktadır.
Birleşik Krallık'ta ise SAS komandoları, İkinci Dünya Savaşı'nın başlarından bu yana "cephe gerisinde gizli özel operasyonlar için tasarlanmış, hafif arazi araçlar" kullanmaktadır. Bu araçlar da buggy'lerin atası sayılmaktadır.
Körfez Savaşı sırasında İngiliz Özel Hava Servisi (SAS) kuvvetleri tarafından bir buggy kullanılmıştır.
Bu araçlar, "uzun menzilli özel çöl operasyon araçları" olarak 1992 yılında geliştirilmiş ve renklerinden dolayı "pembe panterler" olarak adlandırılmışlardır.
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