Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2023 Salı, 12:45
Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da özelikle cephe hattında veya ona yakın bölgelerde diğer savaş makineleri ile beraber "Buggy" tipi araçları da sık sık görmek mümkün. 

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

Ukrayna ordusunun mensupları, zorlu arazı şartların olduğu alanlarda Buggy tarzı araçları, gerek çatışmalarda, gerekse yaralı askerlerin tahliye operasyonlarını yönetmek için kullanıyor. 

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaş, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde devam ederken, orduya destek vermek isteyen Ukraynalılar da cephedeki askerlere çeşitli yardımlar göndermeye devam ediyor.

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

Bazı gönüllü vatandaşlar Buggy veya diğer tip araçları satın alarak orduya gönderirken, bazıları ise kendi imkanlarına göre bu tür araçları üretiyor.

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

Kum arabası veya plaj arabası olarak da bilinen buggy'ler; kum tepelerinde, plajlarda, off-road veya çöl arazilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış büyük tekerlekli ve geniş lastikli, eğlence amaçlı arazi araçlarıdır.

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

Genellikle arkaya monte edilmiş bir motora sahip üstü açık araçlar olarak karşımıza çıkarlar ve arazilerde sağlayabilecekleri avantajlar nedeniyle, silahlı kuvvetler tarafından da kullanılırlar.

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

ABD ordusu için üretilen buggy'ler eskiden Çöl Devriye Araçları (DPV) veya Hızlı Saldırı Araçları (FAV) olarak adlandırılırdı, ancak son geliştirmelerle birlikte Hafif Saldırı Araçları (LSV) adını aldılar.

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

Bu araçlar, ABD Donanması deniz piyadeleri, SAS ve diğer kuvvetler tarafından kullanılmaktadır.

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

Birleşik Krallık'ta ise SAS komandoları, İkinci Dünya Savaşı'nın başlarından bu yana "cephe gerisinde gizli özel operasyonlar için tasarlanmış, hafif arazi araçlar" kullanmaktadır. Bu araçlar da buggy'lerin atası sayılmaktadır.

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

Körfez Savaşı sırasında İngiliz Özel Hava Servisi (SAS) kuvvetleri tarafından bir buggy kullanılmıştır. 

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor

Bu araçlar, "uzun menzilli özel çöl operasyon araçları" olarak 1992 yılında geliştirilmiş ve renklerinden dolayı "pembe panterler" olarak adlandırılmışlardır.

Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


Savaştan önce doktorluk yapan Ukraynalı "Musa" Ukrayna ordusu için "Buggy" tarzı araçları üretiyor


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