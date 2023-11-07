Diyarbakır'da 3 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:46

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:46

Diyarbakır-Eğil karayolu Dere Mahallesi mevkisinde öğleden sonra Serkan O. idaresindeki TIR ile Abdurrahim Laçin idaresindeki traktör ve Mehmet Selim P. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde traktör sürücüsü Abdurrahim Laçin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Laçin’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken yaralı diğer 2 sürücü ve otomobildeki Fatma P. ile çocukları Yağmur, Zehra ve Berat P. ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.