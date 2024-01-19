Lodos çatıyı yediemin otoparkına uçurdu: 3 araç zarar gördü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle uçan bir binanın çatısı, yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü, 3 araç zarar gördü.
Player Alanı
Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak’ta zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle, bir inşaat firmasına ait binanın saç çatısı uçtu.
5 metre uzunluğundaki çatı, binanın yanından bulunan yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü.
Çatının altında kalan 3 araçta hasar meydana gelirken, çatı, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- Erdoğan'dan Şimşek'e talimat!
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- 'Concon'lu yoruma yanıt gecikmedi!
- Erdoğan’ın vicdanına yazılan dilekçe
- Komiser ailesini katletti ardından intihar etti!
- Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
- 'Giderlerse gitsinler' demişti...
- 'Bu olaydan sonra kılını kıpırdatmaz'
- İktidarda Gaye Erkan sessizliği...