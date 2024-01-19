Lodos çatıyı yediemin otoparkına uçurdu: 3 araç zarar gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle uçan bir binanın çatısı, yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü, 3 araç zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 19:30
Lodos çatıyı yediemin otoparkına uçurdu: 3 araç zarar gördü
Abone Ol google-news
Player Alanı

Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak’ta zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle, bir inşaat firmasına ait binanın saç çatısı uçtu.

5 metre uzunluğundaki çatı, binanın yanından bulunan yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü.

Çatının altında kalan 3 araçta hasar meydana gelirken, çatı, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.


İlgili Haberler

Bursa'yı lodos vurdu: Ağaçlar devrildi, uçan çatı parçası otomobilin üzerine düştü

Bursa'yı lodos vurdu: Ağaçlar devrildi, uçan çatı parçası otomobilin üzerine düştü
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahil kırmızı yosunla kaplandı

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahil kırmızı yosunla kaplandı
AKOM saat verdi... Lodos fırtınası geliyor!

AKOM saat verdi... Lodos fırtınası geliyor!

En Çok Okunan Haberler