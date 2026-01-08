Lodos İstanbul’u vurdu: Tuzla’da tekneler batmaya başladı!

Meteoroloji, günler öncesinden İstanbul’u etkisi altına alacak şiddetli fırtınaya dikkat çekmiş, olası risklere karşı yurttaşları uyarmıştı. Beklenen hava olayı gerçekleşti ve rüzgâr, kısa sürede etkisini artırdı.

Lodos, özellikle İstanbul’un Karadeniz kıyılarında saatte 120 kilometreye yaklaşan hızlara ulaştı. Fırtına, kasırga eşiğine dayanırken, rüzgâr şiddeti Bofor ölçeğinde 11. seviyeye çıktı.

KENT GENELİNDE HAYAT OLUMSUZ ETKİLENDİ

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra kasırga seviyesine ulaşarak en üst noktaya çıkması beklenirken, paylaşılan görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini giderek artıran olumsuz hava koşulları, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

TUZLA’DA TEKNELER SÜRÜKLENDİ

AKOM ve Valilik, özellikle Avrupa Yakası’nda yaşayan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Şiddetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle İstanbul–Bursa arasındaki deniz otobüsü seferleri ile İstanbul içi vapur hatları tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durduruldu. Lodos sebebiyle Tuzla'da tekneler batmaya başladı.

Anlık görüntülerin geldiği Tuzla’da rüzgârın çok kuvvetli estiği, teknelerin kontrolsüz şekilde sürüklendiği ve hasar gördüğü bildirildi.