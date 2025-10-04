LÖSEV’den Anıtkabir ziyareti

Lösemili çocuklar, aileleri ve yetişkin kanser hastaları ve yurttaşlar LÖSEV’in çağrısıyla Anıtkabir’de buluştu. Bugün gerçekleşen Anıtkabir ziyaretine LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer katıldı. Dr. Ezer ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi ve Dr. Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Atatürk‘e “Lösemide yüzde 100 tedavi başarısını yakalamak için çok çalışacağız” sözünü veren Ezer, deftere şu satırları yazdı: “LÖSEV ailesi olarak bir kez daha sizin huzurunuza geldik kendi adımıza huzurlu ve mutluyuz. Geçen sene size ithafen yazdığımız söylediğimiz gerçekleri dikkate almadılar. Huzurunuza başımız dik çıkamadık, üzgünüz. Siz yüz yıl sonrasını gören ve uyaran dünyadaki tek lidersiniz. İnanıyoruz ki uyuyan Türk gençliği uyanacak ve harekete geçecektir. Sevgi iyilik ve umut dolu mücadelemizde muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene.