Cumhuriyet Gazetesi Logo
LÖSEV'den Kadınlar Günü etkinliği: Güçlü kadınlar, 'güçlü çocuklar' demektir

LÖSEV'den Kadınlar Günü etkinliği: Güçlü kadınlar, 'güçlü çocuklar' demektir

9.03.2026 15:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
LÖSEV'den Kadınlar Günü etkinliği: Güçlü kadınlar, 'güçlü çocuklar' demektir

Kadınların gücünün çocukların hayatındaki dönüştürücü etkisine dikkat çeken LÖSEV, "Güçlü kadınlar, güçlü çocuklar ve umut dolu yarınlar demektir" bilinciyle Ankara Kuğulu Park'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi.

Kadınların gücünün çocukların hayatındaki dönüştürücü etkisine dikkat çeken LÖSEV, "Güçlü kadınlar, güçlü çocuklar ve umut dolu yarınlar demektir" bilinciyle Ankara Kuğulu Park'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Yetişkin kanser hastası kadınlar ve gönüllü kadınların katıldığı etkinlikte şarkılar söylendi.

Kadınların desteklenmesinin, çocukların geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna vurgu yapan LÖSEV herkesi lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların ve onların  annelerinin yanında olmaya davet etti. 

İlgili Konular: #Lösemili Çocuklar Vakfı #8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü