LÖSEV geleneksel Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirecek

Yayınlanma: 02.10.2024 - 16:36

Güncelleme: 02.10.2024 - 16:36

LÖSEV, her yıl yaparak gelenek haline getirdiği Anıtkabir ziyaretini, bu yıl 5 Ekim saat 14.00’te gerçekleştirecek. Vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri ve gönüllülerin yer alacağı etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuklar Aslanlı Yol’dan yürüyerek Ata’sının huzuruna çıkacak. Daha sonra LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog&Onkolog Dr. Üstün Ezer, çocuklar, aileler ve iyileşmiş LÖSEV gençleri ile birlikte mozoleye çelenk bırakacak. Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından Anıtpark’ta etkinlikler düzenlenecek. Daha sonra ise Anıttepe Spor Tesisleri’nde Büyük LÖSEV Aile Buluşması Etkinlikleri gerçekleştirilecek. LÖSEV, “Cumhuriyetimizin 101. Yılında tüm Türkiye’yi Atamızın huzurunda ve lösemili çocukların yanında olmaya Anıtkabir’e davet ediyoruz” ifadeleriyle tüm yurttaşları etkinliğe davet etti.