LÖSEV TEDx etkinliği düzenledi: Etkinliğin teması: ‘Sevgi, İyilik, Umut’ oldu

LÖSEV Eğitim Kurumları TEDx etkinliğini, bu yıl Sevgi, İyilik, Umut temasıyla düzenledi.

Sunuculuğunu TRT spikeri, LÖSEV gönüllüsü Ayşen Sönmez’in üstlendiği etkinlikte açılış konuşmasını yapan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, doğru işlerin ve takım çalışmasının önemine dikkat çekerek, “Atatürk’ün iki sözünü unutmadan hayata geçirmek için çabaladım. Bir tanesi ‘Yolunda giden yolcusunun yolunda gitmesi yeterli değildir; ufkun ötesini görmesi gerekir.’ İkincisi ise ‘Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır.’ Ülkemiz Atatürk tarafından güçlü bir yapı olarak kurulmuştur. Hepinize güzel bir panel diliyorum, iyi ki varsınız” dedi.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞTU

Etkinliğin ilk oturumunda Cem Seymen, yapay zekânın yükselişi karşısında insanın ruhsal derinliğini kaybetme tehlikesine değindi. Özgür Aksuna, seyircilerle eğlenceli bir oturum gerçekleştirdi. Modern çağda sıkılmaya hiç vakit bırakılmadığını söyleyen Aksuna, “Sürekli bir şeylerle meşgul olmamız gerektiğini sanıyoruz, oysa sıkılmak yaratıcılığın kapısını açar” diyerek sıkılmayı farklı bir bakış açısı ile değerlendirdi. Dünya rekortmeni serbest dalışçı Şahika Ercümen, spor kariyerinde yaşadığı mücadeleleri anlatarak denizlerin ve doğanın alarm verdiğini vurguladı: Ercümen, “Ciddi boyutta can çekişen denizlerimiz var. Bu dünyada daha fazla nefes almak istiyorsak başarıya imza atarken doğayı da korumak zorundayız” dedi.

Sanatın iyileştirici gücünü ele alan Rengim Gökmen ise resmin, melodinin ve şiirin travmaları dönüştürme kapasitesini aktarırdı. İkinci oturumda Prof. Dr. Üstün Dökmen, hayal kurmanın bireyin içsel dünyasında bir terapi etkisi yarattığını ve umudunun her zaman iyileşmeye yardımcı olduğunu vurguladı. Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, kadın liderlerin empati ve sezgi temelli yaklaşımlarının iş dünyasında nasıl bir avantaj yarattığını anlatırken, Alper Yılmaz sporun motivasyon ve liderlik becerilerini güçlendirmedeki rolünü aktardı. Etkinlik, kanseri yenen LÖSEV’in iyileşmiş genci Buse Baloğlu’nun yaptığı konuşmasıyla tamamlandı.