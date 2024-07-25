Lozan Antlaşması’nın 101. yılı İsmet İnönü’nün doğduğu evde kutlandı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:38

Güncelleme: 25.07.2024 - 11:38

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını uluslararası alanda tescil eden ve modern tarihin en önemli hukuki metinleri arasında yer alan Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci yılı Konak Belediyesi’nin düzenlediği törenle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı ve Lozan Barış Antlaşması’nın mimarı İsmet İnönü’nün doğduğu ev olan İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı’nda gerçekleştirilen törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Altan İnanç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Doğru, Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, CHP İzmir İl ve Konak İlçe yöneticileri, CHP İzmir İl ve ilçe Kadın ve Gençlik Kolları, 68’liler Platformu Yürütme Kurulu üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, şehit ve gazi yakınları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN MUTLU: LOZAN BİR ULUSUN DOĞUMU, TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIĞIDIR

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Lozan’ı İsmet İnönü’nün doğduğu evde kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve şunları söyledi:

“Lozan’ı 101. yılında, Lozan’ın büyük mimarı İsmet İnönü’nün doğduğu evde anmak, doğduğu evde kutlamak bence çok özel. Bu özelliği biz İzmir’de, Konak'ta yaşıyoruz. Sanıyorum bu bizi biraz daha duygulandırıyor bugün. İsmet İnönü büyük bir deha; hem askeri deha, hem siyasi bir deha. Bir ulusun doğumu, Lozan; bir ülkenin bağımsızlığı, Lozan ve bunun için verilen mücadele çok kutsal. Bugün Türkiye Cumhuriyeti varsa, bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bizler bağımsız bir ülkenin evladı olarak yaşıyorsak bunlar Lozan sayesinde. Lozan benim için aynı zamanda ailemin bir kanadının Türkiye’ye gelişi demek, Anadolu’ya kavuşması demek. O yüzden bizim için ayrıca heyecan verici.”

“LOZAN’A SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Mutlu, Lozan’ı yok saymaya çalışanlara rağmen Lozan’a her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Lozan Bayramı’nı siz değerli konuklarımızla kutladığımız için, Lozan’a sahip çıktığımız için, hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğimiz için, bazılarının sandığı gibi yüz yılda bitmediğini, içinde gizli saklı bir şeyler barındırmadığını bir kere daha gösterme şansı da bulduğumuz için mutluyum. Sahip çıkmak zorundayız. Karşı devrimcilerin yok saymaya çalıştığı Lozan, bizim için çok önemli. Ulus olmamızı, Türkiye Cumhuriyeti olmamızı Lozan’a borçluyuz. Bu bilinçle bugün sahip çıkıyor ve Lozan Bayramı’nı birlikte kutluyoruz.”

GÜREL: ATATÜRK’ÜN VASİYETİ LOZAN’I BAYRAM YAPMAKTI

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Başdanışmanı ve yazarımız Ahmet Gürel, Lozan Antlaşması’nda İsmet Paşa’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunu alış hikayesini aktardığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Eğer Lozan kazanılmasaydı bugün burada yoktuk. Lozan’ın ardından 1 Temmuz 1926’da Kabotaj ile sahillerimizi koruduk. 1936 Montrö’nün altyapısı oldu. Lozan sayesinde mübadele çok güzel gerçekleşti. 3 bin 300 yıllık Kadeş Anlaşmasından sonra en uzun süren anlaşma Lozan. Bazıları Lozan’ın 100. yılına dair konuştular ama Lozan’da sadece Türkiye yok, orada anlaşma yapan dokuz tane devlet var. Ben hepinizin Lozan Bayramı’nı kutluyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti bayram yapmaktı.”