Lozan Antlaşması’nın öyküsü İzmir’de anlatılacak

Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:36

Güncelleme: 26.07.2023 - 10:36

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan ve hâlâ yürürlükte olan tek barış antlaşması olma özelliğine sahip Lozan Antlaşması’nın tarihsel süreci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) yapılacak panelde anlatılacak.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı ve Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan ile Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe’nin konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik, 27 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. Katılımcılar, kurumun bahçesinde yer alacak “Belgelerin Işığında Lozan” sergisini de ziyaret edebilecek.

PEK ÇOK ETKİNLİKLE HATIRLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 100’üncü yıldönümü için hafta boyunca çok sayıda etkinlik düzenledi. Bu kapsamda, Foça’daki Kumburnu sahilinde düzenlenen gençlik kampında “Gençlerle Lozan’ı Konuşuyoruz” başlıklı bir söyleşi yapıldı. İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde “Lozan Antlaşması Yeni Yüzyılına Girerken” başlıklı bir panel düzenlendi. Ayrıca şair ve yazar Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı “Lozan” adlı tiyatro oyunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin prodüksiyonu ile sahneye konuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu etkinliklere katılarak Lozan Antlaşması’nın tarihi öneminden söz etti ve Lozan’ın bağımsızlık ve barış başta olmak üzere tüm kazanımlarına sahip çıkılacağını ifade etti.

Ayrıca Vasıf Çınar Bulvarı’nda 30 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek “100. Yılında Lozan ve Tarihi Süreçteki Yeri” başlıklı bir sergi açıldı. Lozan etkinlikleri, APİKAM’da düzenlenecek panel ile sona erecek.