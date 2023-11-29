Lube Ayar kimdir, kaç yaşında, nereli? Lube Ayar nerede çalışıyor?
Gazeteci Lube Ayar fon dolandırıcılığı soruşturmayla ilgili sunum yaptığı sırada canlı yayında hukukçu Rezan Epözdemir ile gerilim yaşadı. İzleyiciler, Lube Ayar'ın hayatını merak etti. Peki, Lube Ayar kimdir, kaç yaşında, nereli? Lube Ayar nerede çalışıyor?
İpek Özbey ile Nokta atışı programına katılan gazeteci Lube Ayar, canlı yayında hukukçu Rezan Epözdemir ile tartıştı. Bu gerilimin ardından Lube Ayar'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Lube Ayar kimdir, kaç yaşında, nereli? Lube Ayar nerede çalışıyor?
LUBE AYAR KİMDİR?
Lube Ayar 1998'de Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde öğrenim görürken futbol tutkusu nedeniyle Fanatik gazetesinde stajyer olarak gazeteciliğe başladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazansa da, bir süre öğrenim görüp eğitimine devam etmedi. Daha sonra Yeni Yüzyıl, Akşam, Star TV, Milliyet, Yurt ve Habertürk'te muhabir ve editör olarak çalıştı.
2006'da Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Canpolat'ın görevden alınmasıyla sonuçlanan haberi sayesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen "Siyasal Haber" dalında Başarı Ödülü'nü kazandı ve "Yılın Gazetecisi" seçildi. Aynı haberle Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne de lâyık görüldü
LUBE AYAR KİTAPLARI
Ayar, Yargıtay, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Alaattin Çakıcı arasındaki ilişkileri anlattığı Firar isimli kitabı 2006'da yayımlandı. Fenerbahçe'ye açılan davaları konu aldığı Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor adlı kitabını 2016'da yayınladı.
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