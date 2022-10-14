Lukaşenko, Türkiye'ye geliyor: Ukrayna konusunu ele alacağız

14 Ekim 2022 Cuma, 17:32

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüşmesi halinde Ukrayna konusunu değerlendirmeyi planladığını söyledi.

Lukaşenko, dün Erdoğan ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Lukaşenko, "Dün Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve yakın gelecekte üst düzey görüşmeler yapacağımız konusunda anlaştık. Ankara'yı ziyaret edeceğim, Ukrayna'yı değerlendireceğiz" dedi.

Türkiye'nin önemli bir NATO ülkesi olduğunu belirten Lukaşenko, "Erdoğan'ın, Ukrayna'da devam eden gelişmelerden memnun olmadığını fark ettim. Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına oturup bir anlaşmaya varmalarının gerekli olduğunu açıkça söylüyor" diye konuştu.