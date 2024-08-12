Lüks eğlence mekanında 'taciz' kavgası: İş insanının oğluna öldüresiye darp!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:09

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:09

Roman mağazalarının sahibi iş insanı Turgut Toplusoy'un oğlu Mehmet Toplusoy, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir mekânın güvenlikçileri tarafından taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle darbedildi. Mehmet Toplusoy'un yüzünde 3 kırık oluştuğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta lüks bir mekanda 6 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, işletmenin kapısında bulunan bir çalışan "sakin eğlenin" uyarısında bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine yakın bir yerde eğlenen Mehmet Toplusoy'un yanına gelen işletme çalışanı, "Ben seni az önce uyarmadım mı? S...in gidin buradan" şeklinde küfürler savurdu.

Sabah gazetesinin haberine göre, bu sırada ikili arasında arbede yaşanmaya başlayınca mekânda bulunan diğer çalışanlar iddiaya göre Mehmet Toplusoy'un arkadaşlarını tutarak duruma müdahale etmelerine izin vermedi. Tartışma sırasında güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, Toplusoy'u boğazından tutarak yere yatırdı ve yumruklamaya başladı.

SALDIRININ ETKİSİNDEN BAYILDI

Aldığı darbeler sonucu bayılan Toplusoy, kendisine geldiğinde mekânın dışında arkadaşlarının yüzüne buz tuttuğunu gördü. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Toplusoy, arkadaşlarının yardımıyla en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan Toplusoy'un yüzünde üç adet kemiğin kırıldığı tespit edildi. Dört gün boyunca hastanede yatan Toplusoy, hastane polisleri aracılığıyla kendisini darbeden güvenlik görevlisi D.K. hakkında şikayetçi oldu.

GÜVENLİKÇİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp ifadesi alınan ve adliyeye götürülen şüpheli D.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma sonunda D.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"KADINLARI TACİZ ETTİĞİ İÇİN UYARDIM"

Gözaltına alınan D.K. isimli güvenlik görevlisi Mehmet Toplusoy'un mekanda bulunan kadınları taciz ettiğini, uyarmak için yanına gittiğinde kendisine yumruk attığını ve karşılık verdiğini söyledi. D.K., söz konusu işletmede önceden karşılama görevlisi olarak çalıştığını ancak 20 gün öncesinde işten ayrılıp olay tarihinde eğlenme maksadıyla bulunduğunu söyledi.