Beyoğlu'nda 3 kadına önce taciz sonra darp: Başkan İnan Güney'den açıklama geldi

Yayınlanma: 03.08.2024 - 08:55

Güncelleme: 03.08.2024 - 10:33

İstanbul Beyoğlu’nda meyhaneye eğlenmek için giden 3 kadın arkadaşın masasına gelen görevli “Yan masadan sizi beğenmişler, Şampanya ikram etmek istiyorlar” dedi.

Teklifi kabul etmeyen kadınlar hesabı istedi. Parayı ödeyen kadınların önü kapı önünde kesildi. İçlerinden birinin saçı çekilerek yüzüne dizle vuruldu.

YAN MASADAN LAF ATILDI

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Arife İlayda K. (22), Hande E. (20) ve Yaren T.(23) adlı 3 kadın eğlenmek için Beyoğlu Cihangir’de bulunan boğaz manzaralı lüks bir meyhaneye gitti. İddialara göre, meyhanede oturan 3 genç kadına yan masadan laf atıldı. Bu durumdan rahatsız olan kadınlar, işletmenin güvenliğine durumu söyleyerek, masalarının değiştirilmesini istedi.

İddiaya göre bir süre sonra genç kadınların yanına gelen görevli Mehmet D. adlı kişi, yan masadakileri işaret ederek, “Bunlar benim özel misafirlerim sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar” dedi. Kadınlar bu teklifi kabul etmeyerek masalarının değiştirilmesi talebini yenilediler.

“MASANIZI BİRLEŞTİRELİM, HESABI ONLAR ÖDESİN”

Masalarının değiştirilmemesi üzerine, 3 genç kadın hesap isteyerek kalkmak istediler. İddialara göre kişi başı 475 TL tutması gereken hesap toplamda 10 bin TL geldi.

Hesaba itiraz edilince, görevli Mehmet D. kadınlara "Masanızı diğer masayla birleştirelim hesabınızı onlar ödesin" dedi. Bu durumdan rahatsız olan 3 kadın 9 bin TL hesap ödeyerek mekandan ayrılmak istedi.

Mekandan çıkmaya çalışan 3 kadının önü işletme sahibi Veysi T. tarafından kesilerek "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" dedi.

Bu sırada Yaren T. adlı kadın diğer görevli Mehmet D. tarafından itilmeye kalkışıldı. Genç kadın kendisinin çenesinden tutarak itmeye çalışan Mehmet D.’den kurtulmak ve kendini savunmak için tokat attı.

Mehmet D., Yaren T.’nin saçlarından tutup çekerek diziyle yüzüne vurdu. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşanan bu olay sonrası mekandan zor da olsa ayrılan 3 kadın tehdit de edildi. Korkan 3 genç kadın , ellerinde bir delil olmadığı korkusuyla önce şikayetçi olmadı ancak olaya ilişkin görüntüler yayılınca şikayetçi olabildiler. Şikayetin ardından soruşturma başlatıldı.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY'DEN TEPKİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güney, "Beyoğlu kadınların özgürce ve güvenle yaşadığı, yaşayacağı, eğleneceği ilçedir. Öyle de kalacaktır. Konuyla ilgili hukuki ve idari süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz, Kaymakamlığımız ve Emniyet güçlerimizle koordinasyon halinde bu rezaletin sorumluları hakkında gereğinin yapılmasını sağlayacağız. Konuyu şahsen takip ediyorum" dedi.

Beyoğlu kadınların özgürce ve güvenle yaşadığı, yaşayacağı, eğleneceği ilçedir. Öyle de kalacaktır.



Konuyla ilgili hukuki ve idari süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz, Kaymakamlığımız ve Emniyet güçlerimizle koordinasyon halinde bu rezaletin sorumluları hakkında gereğinin… https://t.co/wjwtGXCGi6 — inan güney (@inanguney) August 2, 2024

MEKANA ŞİKAYET YAĞMIŞ

Söz konusu olayın geniş yankı bulmasının ardından; olayın yaşandığı mekana daha önceden çok kez şikayet yağdığı görüldü.

Sosyal medyada mekana dair yapılan olumsuz yorumlar gündem oldu.

İşte o şikayetlerden bazıları...