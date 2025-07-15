Lüks yat alev alev yanmıştı: Sahibi ünlü iş insanı çıktı!

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir motoryatta çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan tekneye, yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

YANAN TEKNE MISTAÇOĞLU AİLESİNE AİT ÇIKTI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, yangının çıktığı motoryat, Türkiye’de Oppo marka cep telefonlarının üreticisi ve dağıtıcısı AGM’yi de bünyesinde barındıran Mıstaçoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu’nun ağabeyi Faruk Mıstaçoğlu ve eşi Banu Mıstaçoğlu’na ait.

YANGIN ANINDA TEKNEDE BULUNUYORLARDI

Olay sırasında Mıstaçoğlu çifti teknede bulunuyordu. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çift tekneden yara almadan tahliye edildi. Yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Mıstaçoğlu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Yangının ardından sosyal medyada "Melinay" adlı teknenin alevler ve yoğun dumanlar içindeki görüntüleri hızla yayıldı. Tatillerini bölgede geçiren iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri de bu korku dolu anlara şahit oldu.

Cem Hakko, Nazlı Kayaaslan, Aslı Gümüşel, Buse Terim, Mine Kalpakçıoğlu, Siren Ertan ve Artuğ Aysal gibi isimler, olay anını yatlarından veya plajlardan izledi. Bazı isimler yaşananları sosyal medya hesaplarında paylaşarak dikkat çekti.