Lüleburgaz'da Şehit Astsubay Berkay Karaca’nın adı ölümsüzleştirildi

Lüleburgaz Belediye Meclisi, 11 Kasım 2025 tarihinde askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın adını ölümsüzleştirdi. Lüleburgaz Belediye Meclisi’nin 1 Aralık’ta gerçekleştirilen toplantısında gündeme gelen ve İsimlendirme Komisyonu’na havale edilen, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın adının evinin bulunduğu sokağa ve durağa verilmesi konulu gündem maddesi, 4 Aralık’ta gerçekleştirilen meclis toplantısında görüşüldü.

ŞEHİDİN ADI SOKAĞA VE DURAĞA VERİLDİ

Konuya ilişkin komisyon raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın adının evinin bulunduğu sokağa ve durağa verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak’ın isminin "Şehit Berkay Karaca Sokak" ve Tuna Sokak- İstasyon Caddesi kesişiminde yer alan Maliyeciler Durağı’nın isminin "Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca Durağı" olarak değiştirilecek.

"ŞEHİDİMİZ BERKAY KARACA'YI ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"

Başkan Gerenli, "Şehidimiz Berkay Karaca'nın ismi, Lüleburgaz’da sonsuza dek yaşayacak. Belediye Meclisimiz, uçak kazasında şehit düşen kahramanımız Berkay Karaca'nın adını evinin sokağına ve İstasyon Caddesi'ndeki durağa verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Bu kararda birlik gösteren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Şehidimiz Berkay Karaca'yı asla unutturmayacağız" diye konuştu.