Lunaparkta korku dolu anlar: Alev alev yandı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, lunapark içerisinde bulunan büyük çadır alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

DHA
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 07:29
Lunaparkta korku dolu anlar: Alev alev yandı
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Gece saatlerinde, Kocaali Yalı Mahallesi’nde bulunan lunaparkta yangın çıktı.

Lunaparkta bulunan büyük çadırda çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Yangın kısa sürede büyürken, alev çadırın her tarafını sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye yangını söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


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