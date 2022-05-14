Lunaparkta korku dolu anlar: Alev alev yandı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 07:29

Gece saatlerinde, Kocaali Yalı Mahallesi’nde bulunan lunaparkta yangın çıktı.

Lunaparkta bulunan büyük çadırda çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Yangın kısa sürede büyürken, alev çadırın her tarafını sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye yangını söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.