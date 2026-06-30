Lütfü Savaş'ın avukatı CHP Ankara İl Yönetimi'ne atandı

CHP'de il başkanlıklarına yönelik görevden almaların ardından oluşturulan yeni yönetimlerde yapılan atamalar tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak 26 il başkanının görevden alınmasının ardından CHP Ankara İl Yönetim Kurulu'na yapılan atamalar arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

38’inci kurultayın iptali için dava açan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üreğen, Ankara İl Yönetimi kurulu üyesi yapıldı.

SEDAT PEKER'LE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI...

Üregen, kurultay davasındaki duruşmada CHP yönetimi için "organize suç faaliyeti" ifadesini kullanmıştı.

Üregen'in organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le birlikte çekilmiş fotoğrafı da daha önce yeniden gündeme gelmiş; CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu karenin Üregen tarafından internetten kaldırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

KILIÇDAROĞLU CHP'YE KAYBETTİREN İSMİ İL BAŞKANI YAPTI

Öte yandan bir dikkat çekici atama da Çanakkale'de yaşandı. CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz'ün yerine Koray Akkuş'u atadı. Akkuş, yerel seçimlerde aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmiş ve eski partisinin seçimleri kaybetmesine neden olmuştu.