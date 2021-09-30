Lütfü Savaş'tan DHMİ'nin kararına sert tepki
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Havaalanı ile Antakya-Defne şehir merkezi arasında toplu taşıma hizmetinin verilmesi için başlatmış olduğu çalışmalar sonrası yaptığı başvuru, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz yanıtlandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan sert tepki geldi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Havaalanı ile Antakya-Defne şehir merkezi arasında toplu taşıma hizmetinin verilmesi için başlatmış olduğu çalışmalar sonrası yaptığı başvuru, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz yanıtlandı. Konuyla ilgili tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Devlet Hava Meydanları'nın tutumunu kabul edilemez. Herkesin seçenekli, ucuz ve konforlu seyahat hakkı vardır. Sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri konu ile ilgili şu açıklamayı yayımladı:
“Hatay Havalimanı ile Antakya-Defne şehir merkezi arasında 24 saat toplu taşıma hizmetinin sağlanması adına gerekli çalışmalar yapılmış ve vatandaşlarımıza Belediyemize ait otobüslerle ekonomik, konforlu, düzenli ve 24 saat toplu taşıma hizmeti verilmesi için DHMİ Genel Müdürlüğüne gerekli başvurular yapılmış olup; DHMİ Genel Müdürlüğü talebimizi olumsuz karşılamıştır.
Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha uygun bilet ücretleri ile belediye otobüslerini kullanarak havalimanından şehir merkezine ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarımıza gerekli izinlerin verilmemesi nedeniyle konu yargı sürecine taşınmıştır. Havalimanı şehir merkezi arasında verilecek olan toplu taşıma hizmeti ile ilgili hazırlıklarımız tamamlanmış olup; konuya ilişkin yargı sürecinin sonuçlanması beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
SAVAŞ: "KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Belediyemizin havalimanı ile şehir merkezi arasında 24 saat ulaşım sağlayabilmek için yaptığı başvurunun reddini yargıya taşıdık. Devlet Hava Meydanları'nın tutumunu kabul edilemez. Herkesin seçenekli, ucuz ve konforlu seyahat hakkı vardır. Sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.
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