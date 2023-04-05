Lütfullah Kayalar'dan İYİ Parti kararı: Rozeti takılacak

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:12

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:12

TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Lütfullah Kayalar'ın İYİ Parti'ye katılacağı belirtildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya paylaşımında söz konusu haberi şu şekilde duyurdu:

"Eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar, Meral Akşener'in teklifini kabul etti ve bugün İYİ Parti’ye katılıyor. Rozeti TBMM’de İYİ Parti Grubunda Akşener tarafından takılacak. Kayalar’ın Yozgat’tan CHP/İYİ Parti ortak adayı olacağı konuşuluyor."

(Özel) Eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar @meral_aksener ‘in teklifini kabul etti ve bugün İYİ Parti’ye katılıyor. Rozeti TBMM’de İYİ Parti Grubunda Akşener tarafından takılacak. Kayalar’ın Yozgat’tan CHP/İYİ Parti ortak adayı olacağı konuşuluyor. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) April 5, 2023



