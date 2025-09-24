Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan M4 metro hattında teknik bir sorun yaşandı. Seferlerde meydana gelen aksaklık nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluşurken, birçok yolcu sorunun nedenini merak etti. Peki, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu neden çalışmıyor? M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda neden aksaklık yaşanıyor?

M4 KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Yaşanan aksaklıklar nedeniyle M4 metro hattında seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Arızaya ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, istasyonlarda vatandaşlara yapılan anonslarda durum ‘teknik arıza’ olarak duyuruldu.