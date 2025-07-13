Maarif Modeli’ne 3 hakim karşı çıktı

Eğitim-İş Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne karşı dava açtı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Üç hakimin ise bu karara karşı çıktığı öğrenildi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Özbay, karara karşı oy kullanan üç yargıcın gerekçelerinin Milli Eğitim Bakanlığı’na laiklik ve bilimsellik konusunda adeta ders niteliğinde uyarılar içerdiğini belirtti.

Özbay, karşı oy kullanan yargıçların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na açıkça aykırı olduğunu, “Maarif” ve “Mefkure” gibi ideoloji yüklü, Arapça kökenli kavramlarla eğitimin evrensel ve bilimsel niteliğinden uzaklaştığını, bilimsellikten saparak akıl, duygu, nefis gibi soyut ve dini göndermeli ifadelerle pedagojik temelden uzaklaştığını,toplumsal adalet, insan hakları ve eşitlik gibi evrensel değerleri dışladığını, dayatmacı, sorgulamadan uzak, eleştirel düşünceyi bastıran bir anlayışla hazırlandığını, bilimsel dayanaklardan ve şeffaflıktan yoksun olduğunu açıkça ortaya koyduklarını ifade etti. “Bu karşı oylar, bize yalnızca hukuki değil; aynı zamanda ahlaki ve vicdani bir destek sağlamış, haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur” diyen Özbay, “Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz: Anayasanın laiklik ilkesini yok sayarak, eğitimi ideolojik bir dönüşüm aracı haline getirmenize asla izin vermeyeceğiz. Eğitim çocuklarımızın geleceğidir; hiçbir siyasi görüşün, inancın ya da dogmanın arka bahçesi yapılamaz! Eğitim-İş olarak, laik, bilimsel, kamusal, çağdaş ve parasız eğitim hakkı için mücadelemizi sürdürecek, çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.