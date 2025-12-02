'Maaş iyileştirmesi tüm memurlar için gerekli'

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2026 yılı Merkezi Bütçe Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında, 375 sayılı KHK ilgili cetvellerinde yer alan unvanlara ilave ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemenin, komisyondaki tüm partilerin vekillerinin oy birliği ile kabul edildiğini anımsatan Demiralp, "Bu kapsamda, ilgili düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda da kabulü halinde, üst düzey yönetici kadroları ve kariyer meslek mensupları maaşlarında 30 bin liraya varan artışlar yapılacağı ön görülmektedir.

Sendika olarak yapılacak olan herhangi bir maaş artışı düzenlemesine karşı olmamız söz konusu olmamakla birlikte; bir iyileştirmenin tüm memurlar için gerekli olduğu gerçeğini vurgulamak isteriz. Devlet memurunun içine düştüğü iktisadi sıkıntı tüm toplumun malumudur. Bu konuda ivedilikle tüm unvanları kapsayıcı bir düzenleme yapılması elzemdir. Unutulmamalıdır ki, Devlet memurunun itibarı doğal olarak devletin itibarıdır" dedi.