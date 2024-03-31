‘Maaş ve izinlere artış talep ettiler’

Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 04:00

Bu öğretmenlerden biri de rehabilitasyon merkezlerinde çalışan eğitimciler. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı özel bir rehabilitasyon merkezinde uzman öğretici olarak görev yapan Sümeyye Altundağ, sorunlarını ve taleplerini Cumhuriyet’e anlattı. Atamalarının MEB tarafından yapıldığını belirten Altundağ, çalışma şartlarının bakanlığa bağlı okullara göre farklı olduğunu belirtti. Altundağ, “Özel gereksinimli bireylerle 12 ay boyunca çalışıyoruz. Yıllık iznimizi yalnızca 2 hafta yapabiliyoruz. Yönetmelikte yazdığı şekilde günde 8 saatten, haftada 40 saat derse girmek zorundayız. MEB’de bizim dengimizde çalışan öğretmenler an fazla 20 saat derse giriyorlar ve sonrası ek ders olarak geçiyor. Özel eğitim ekstra yıpratıcı bir alan olduğu için 40 saat zorunlu derse girmek psikolojik olarak da yorucu oluyor” dedi. Asgari ücret düzeyinde maaşlar aldıklarını belirten Altundağ, MEB’de çalışan dengi öğretmenlere göre çok düşük aldıklarını kaydetti. Altındağ, “Ders saatlerinin ve tatil haklarının düzenlenerek insani şartlarda çalışma koşullarında görev yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

