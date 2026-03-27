Maaşını alamadığı iddiasıyla işyerini ateşe verdi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Yenigöl Caddesi’nde, 3 boyutlu beton duvar karoları yapılan iş yerinde meydana geldi. Gece bekçiliği yapan Ali K., biriken 50-60 bin TL arasındaki maaşını alamadığı iddiasıyla çalıştığı iş yerine tiner dökerek yakacağını söyledi.

İş yeri çalışanları ile çevreden gelenler, Ali K.'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Ali K., tiner döktüğü karoların bulunduğu yeri ateşe vererek yanına kimseyi yaklaştırmadı.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Motorize Polis Timlerine bağlı Yunus polisleri, Ali K.'yi ikna ederek iş yerinden çıkarmaya çalıştı.

Polis ekibi, bir anlık dalgınlığından yararlanarak Ali K.'yi etkisiz hale getirdi. Kelepçe takılan Ali K., iş yerinden çıkartılırken, itfaiye ekibi alev alan noktaları söndürdü. Ekiplere zorluk çıkaran Ali K.’yi güçlükle sakinleştirildi.

"ŞU ANKİ BİR GÖZDAĞIYDI"

Polisin 'İş yerini neden yaktın' sorusuna Ali K., "Kendimi yakacağım, bırakmadınız ki. Benim Okan abim gitti. Daha da burayı komple yakacağım. Kendimi de yakacağım. O bana sakat bacağımla ekmek verdi. Yatacak yer verdi. Okan abimin vefatından sonra beni burada 1 ay daha çalıştırdılar. Paramı yollamadılar. Zor koşullar geçiriyorum. Ben burayı yine yakarım, şu anki bir gözdağıydı. Hesabı kapatsınlar ve beni buradan göndersinler. Ben gitmek istiyorum, bu psikolojiyle durmak istemiyorum" dedi.

Ali K., polis merkezine götürüldü.