Maaşını alamayınca vincin tepesine çıktı, banka hesabına yatan parayı teyit edip indi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde toplu konutların yükseldiği inşaat sahasında meydana gelen olayda, kule vinç operatörü B.Ö., iddiaya göre birikmiş aylıklarını alamadı. Operatör, kullandığı kule vincin kumanda kabininden çıkarak vincin ağırlık merkezinin uç kısmına geçti.

Durumu fark eden şantiye çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, vinç altına fanlı iki katlı hava yastığı kurdu, itfaiye erleri ise brandayla önlem aldı. Ayrıca bir asansörlü itfaiye aracı da hazır bekletildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, jandarma ve bir şantiye çalışanının uzun süren ikna çabaları sonuç verdi. Operatörün birikmiş maaşlarının hesabına yatırılmasının ardından şahıs bulunduğu yerden indirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen B.Ö., ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.