Maçka Parkı’nda başından vurulmuştu: 18 gün sonra acı haber geldi

Şişli Maçka Parkı'nda başından vurulmuş olarak bulunan ve hastanede tedavi gören Burak Ulutaş (27) 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Maçka Parkı’nda başından vurulmuştu: 18 gün sonra acı haber geldi
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DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:16

Maçka Parkı teleferik yakınında, 5 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı gördü.

Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Hastanede tedavisi süren kişinin Burak Ulutaş olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca Ulutaş’ın vurulduğu yerdeki silaha ise polis ekipleri tarafından el konulduğu öğrenildi.

18 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hastanede 18 gündür tedavi gören Burak Ulutaş’ın dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ulutaş’ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin evliliğe karşı çıktığı ortaya çıktı.

Ulutaş’ın babasının otel işlettiği, kendisinin de bir otelde çalıştığı öğrenildi.


Etiketler: #maçka parkı #İstanbul

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