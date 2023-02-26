Madalyasını depremzedelere bağışladı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 15:59

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 15:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dünya şampiyonu unvanlı güreşçisi Kerem Kamal, Mısır’da 23 Şubat’ta başlayan Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde mindere çıktı. 60 kiloda mücadele eden Kamal, turnuvaya çeyrek finalden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Çinli Liguo Cao’yu 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Kırgız rakibi Nurmukhammet Abdullaev’i yarı finalde 8-0 yenerek finale çıkan Kerem Kamal, Kazak güreşçi Yemar Fidakhmetov’u da 9-0 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.

“DEPREMZEDELERE ARMAĞAN OLSUN”

Depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü derin bir şekilde hissederek bu önemli şampiyonada yer aldığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal, “Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde ülke olarak çok büyük üzüntüler yaşadık. Mısır'a da bunun burukluğu ile geldik. Milli takım olarak iyi dereceler alıyoruz. Ben de tüm rakiplerimi yenerek altın madalya kazandım. Bunun için mutluyum ancak bir yanım da çok buruk. Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım bir daha böyle felaketleri yaşamayız” dedi.