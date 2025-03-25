Maden faciası davasında mahkemeden çıkan cezalara aileler isyan etti: Amasra da cezasız kaldı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2025 - 04:00

14 Ekim 2022’de Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen maden faciasında 43 işçi yaşamını yitirdi, çok sayıda işçi de yaralandı. Türkiye’yi derinden sarsan bu olayın ardından başlatılan yargı süreci, yaklaşık 1 buçuk yıl sonra karara bağlandı.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, kamuoyunun “olası kastla insan öldürme” suçundan yargılanmasını beklediği sanıklar, “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan cezalandırıldı. Karara göre Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’e 16 yıl 12 ay, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi’ye 16 yıl 6 ay, başmühendis Volkan Soylu’ya 15 yıl ve başmühendis Mehmet Tural’a ise 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, tutuksuz 16 sanığın ise aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün ila 9 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Aralarında Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca’nın da olduğu üç sanığın ise beraatına hükmedildi.

Verilen cezalar madenci yakınlarının ve kamuoyunun tepkisine neden oldu. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda ve dışında tepkiler yükseldi.

‘YENI KATLİAMLARA DAVET’

Sosyal Haklar Derneği üyesi avukat Evren İşler, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada kararı eleştirdi. Ödül gibi cezalar verildiğini söyleyen İşler, “12 duruşma sonra olası kastla insan öldürmekten yargılanan sanıkların bilinçli taksirle öldürmekten cezalandırılmasına karar verildi ve hem hukuki nitelendirmede çok ciddi bir hata yapıldı hem de uygulanan indirimler nedeniyle çok düşük miktarlarda ceza aldılar. O kadar ki bazı sanıklar hakkında üç yıl hapis cezası verildi. Katliamdan bugüne tutuklu olan 4 sanık hakkında da 16 yıl ceza verildi. Bu cezalar cezasızlık pratiğinin bir sonucudur, bir göstergesidir” dedi.

İşler, “Şunu biliyoruz ki cezasızlıkla ödüllendirilen patron, cezasızlıkla ödüllendirilen kamu görevlileri yeni katliamlara yol açıyor, yeni katliamları önlemiyorlar. Soma maden katliamından bu yana yargısal faaliyet, yargı kararlarının bir nevi aklama aracı olarak kullanılması, üst düzey sorumluların yargıdan kaçırılması, siyasi sorumluların hiçbir şekilde hesap vermemiş olması günümüzde ısrarla devam eden işçi katliamı düzeninin devamına sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.