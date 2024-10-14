Maden Faciası Muzaffer Oruçoğlu’nun “Işık Yeraltında” sergisiyle anılıyor

Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:12

Güncelleme: 14.10.2024 - 13:13

15 Ekim Salı günü saat 17’de İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Avustralya’da yaşayan ressam yazar Muzzafer Oruçoğlu’nun “Işık Yeraltı”nda adlı sergisinin açılışıyla başlayacak etkinlik, Metalürji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük ve Maden Mühendisi Mehmet Torun’un “Amasra, Soma, İliç: Maden mi Yaşam mı?” başlıklı paneliyle devam edecek.

Grizu adlı romanıyla Abdullah Baştürk Edebiyat Ödülü olmak üzere pek çok ödül alan, yazar, şair ve ressam Muzaffer Oruçoğlu’nun derinliğin, ölüm duygusunun ve üretim zorlamasının madenci edasındaki yansımalarına ayna tutan Türkiye’nin ve çeşitli ülkelerin madencilerinden esintiler taşıyan tablolarından oluşan “Işık Yeraltında” sergisi 22 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

MUZAFFER ORUÇOĞLU HAKKINDA

Yazar, ressam, heykeltraş. 18 Mart 1947’de Kars’ın Göle kazasına bağlı Büyük Zavot köyünde doğdu. Köyünde ilkokul olmadığı için ilkokulun ilk üç yılını komşu köyün (Küçük Zavot) okulunda, bir yılını kendi köyünde, son yılını da Kars’ta okudu. Kars Orta Okulu’nu bitirdikten sonra öğretmen okulu sınavlarını kazanarak Rize Öğretmen Okulu’na, iki yıl sonra da İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’na gitti. Bir yıl sonra Fen Fakültesi Matematik Astronomi bölümüne girdi.

Muzaffer Oruçoğlu,1967 yılında Amerikan 6. Filosuna karşı yayınladığı bildiri gerekçesiyle Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’ndan atıldı. 68 öğrenci hareketlerine katıldı. 1969’da Değirmen Köyündeki toprak işgaline katıldı ve tutuklanıp Silivri cezaevine konuldu. 1972’de TKP(M-L) kurucuları arasında yer aldı. 1973’de İstanbul’da yakalandı ve ömürboyu hapse mahkum edildi. Tutsaklık yıllarını şiir ve roman yazarak geçirdi. 13 yıl tutsaklıktan sonra askere alındı. Askerden 40 gün sonra Mayıs 1986’da firar edip, Yunanistan’a kaçtı. Fransa’da iltica etti. Yeniden roman yazmaya ve resim yapmaya başladı. Politik ve edebiyat dergilerin de makaleleri yayınlandı. 1988’de evlenerek Avustralya’ya yerleşti. Bu kıtada ilkin iki yıllık resim ve heykel kolejini (Greensborough TAFE COLLEGE - NMIT) bitirdi. Daha sonra Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü’ne (RMIT) bağlı, PUBLİC ART bölümünde üç yıl Resim ve Heykel eğitimi yaptı.

Şimdiye kadar toplam 6 ülkede yetmişe yakın kişisel resim sergisi açtı. Roman, şiir, masal ve siyasal tarih olmak üzere toplam 44 kitabı yayımlandı. 2011 yılı Abdullah Baştürk işçi edebiyat ödülü, Grizu 4 ciltlik romanına verildi.