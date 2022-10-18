Maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor

18 Ekim 2022 Salı, 11:38

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 işçinin yaşamını yitirmesi, 11 kişinin de yaralanması ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzman personelden oluşan özel bir ekip, bölgedeki arama ve el koyma işlemlerini tamamladı. Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konuldu.

6 savcının ve 4 bakanlık müfettişinin görevlendirildiği soruşturmada; dün akşam itibarıyla aralarında 16.00-24.00 vardiyasında görevli amirler, mühendisler ile yer altı ve yer üstü işçileri kapsayan çalışanların ifadesi, alınmaya başlandı.

Çalışanların ifadeleri, adliyede veya işçilerin bulunduğu bölgelere kolluk görevlileri ile gidilerek, tamamlanacak.