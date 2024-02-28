Maden faciası tartışmaları sürerken ölü balıklar kaygı yarattı, yurttaş tepki gösterdi: ‘Uyarılar dinlenmedi'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

Madene karşı uzun yıllardır mücadele eden çevreci Sedat Cezayirlioğlu, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

GÜNDE İKİ KEZ İMZA

Yaşanan sorunları dile getirdiği için maden sahasının üç kilometre yakınına yaklaşmama cezası aldığını ve günde iki kez imza atması gerektiğini söyleyen Cezayirlioğlu, “15 yıllık şirket bizim toprağımızı zehirliyor. Ben 400 yıllık köyüme giremiyorum. Bana günde iki defa imza atma koşulu getirdiler. Normalde bu imzalar günde bir kez atılır. Sistem dahi günde iki defa imza atılmasını kabul etmezken bana böyle bir uygulama getirdiler” ifadelerini kullandı.

Cezayirlioğlu uzun yıllardır bu madene karşı mücadele ettiklerini ve tüm uyarılara karşın kendilerinden şikâyetçi olunduğunu söyledi.

14 YILLIK BİRİKİM

Cezayirlioğlu, “13 Şubat’ta uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Keşke biz haklı çıkmasaydık da dokuz işçi bugün toprak altında olmasaydı. Bugün o işçilerin toprak altından çıkarılması da oldukça güç görünüyor. Çünkü 14 yıllık birikmiş bir toprak söz konusu. Yığının büyük bir çoğunluğu akmış durumda. Neredeyse 30-35 milyon tonluk bir topraktan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu madenin aktif fay hattı üzerinde olduğunu anımsatan Cezayirlioğlu, siyanür başta olmak üzere birçok kimyasalı içinde barındıran havuzun da yaratabileceği tehlikelere dikkat çekerek söz konusu madenin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

Cezayirlioğlu ayrıca söz konusu madene ilişkin daha önce birçok kez bilimsel rapor hazırlandığını da anımsattı.



‘YAŞAMIMIZI ZEHİRLİYORLAR’



Madene yaklaşık 300 metre mesafede ortaya çıkan ölü balık görüntüs kaygıya neden oldu. Yurttaşlar, “Siyanürle altın uğruna toprağımızı, havamızı, suyumuzu zehirliyorlar” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

İliç Doğa ve Çevre Platformu üyeleri sosyal medyadan “İliç’i sahipsiz bırakmayacak, sorumlular yargılanana, maden kapatılana kadar susmayacağız” açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise önceki gün maden sahasında incelemelerde bulundu. İliç’te heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi’nde bir yandan toprak kaldırma çalışmaları sürerken diğer yandan da vadiden akan suyun yığına karışmaması için tahliye işlemi devam ediyor.



‘FELAKETE YOL AÇABİLİR’



Türk Toraks Derneği’nin 2017 yılında yayımladığı raporda balık ölümleri ve çevre felaketi ile ilgili uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

TEMA Vakfı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail Duman’ın 2017 yılında Çöpler Altın Madeni’nin kapasite artış projesine ilişkin verdiği görüşte, “Tesisin kazaya ve toplu ölümlere açık en tehlikeli yanı asitler ile siyanürlü çözeltilerin birbirlerine çok yakın olmasıdır. En ufak bir dalgınlık ve acemilik telafi edilemeyecek felaketlere yol açabilir” denildi.