Maden faciası tartışmaları sürerken ölü balıklar kaygı yarattı, yurttaş tepki gösterdi: ‘Uyarılar dinlenmedi'
Erzincan İliç’te Anagold Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç alanının kayması sonucu toprak altında kalan dokuz işçiye henüz ulaşılamadı. Ailelerin bekleyişi sürerken uzmanlar bölgede canlı yaşamını etkileyebilecek ciddi çevresel risklere dikkat çekti.
Madene karşı uzun yıllardır mücadele eden çevreci Sedat Cezayirlioğlu, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.
GÜNDE İKİ KEZ İMZA
Yaşanan sorunları dile getirdiği için maden sahasının üç kilometre yakınına yaklaşmama cezası aldığını ve günde iki kez imza atması gerektiğini söyleyen Cezayirlioğlu, “15 yıllık şirket bizim toprağımızı zehirliyor. Ben 400 yıllık köyüme giremiyorum. Bana günde iki defa imza atma koşulu getirdiler. Normalde bu imzalar günde bir kez atılır. Sistem dahi günde iki defa imza atılmasını kabul etmezken bana böyle bir uygulama getirdiler” ifadelerini kullandı.
Cezayirlioğlu uzun yıllardır bu madene karşı mücadele ettiklerini ve tüm uyarılara karşın kendilerinden şikâyetçi olunduğunu söyledi.
14 YILLIK BİRİKİM
Cezayirlioğlu, “13 Şubat’ta uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Keşke biz haklı çıkmasaydık da dokuz işçi bugün toprak altında olmasaydı. Bugün o işçilerin toprak altından çıkarılması da oldukça güç görünüyor. Çünkü 14 yıllık birikmiş bir toprak söz konusu. Yığının büyük bir çoğunluğu akmış durumda. Neredeyse 30-35 milyon tonluk bir topraktan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.
Söz konusu madenin aktif fay hattı üzerinde olduğunu anımsatan Cezayirlioğlu, siyanür başta olmak üzere birçok kimyasalı içinde barındıran havuzun da yaratabileceği tehlikelere dikkat çekerek söz konusu madenin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.
Cezayirlioğlu ayrıca söz
konusu madene ilişkin daha
önce birçok kez bilimsel
rapor hazırlandığını da
anımsattı.
‘YAŞAMIMIZI ZEHİRLİYORLAR’
Madene yaklaşık 300 metre mesafede ortaya çıkan ölü balık görüntüs kaygıya neden oldu. Yurttaşlar, “Siyanürle altın uğruna toprağımızı, havamızı, suyumuzu zehirliyorlar” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
İliç Doğa ve Çevre Platformu üyeleri sosyal medyadan “İliç’i sahipsiz bırakmayacak, sorumlular yargılanana, maden kapatılana kadar susmayacağız” açıklamasını yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Alparslan Bayraktar ise
önceki gün maden sahasında
incelemelerde bulundu. İliç’te
heyelanın gerçekleştiği Sabırlı
Deresi’nde bir yandan toprak
kaldırma çalışmaları sürerken
diğer yandan da vadiden akan
suyun yığına karışmaması için
tahliye işlemi devam ediyor.
‘FELAKETE YOL AÇABİLİR’
Türk Toraks Derneği’nin 2017 yılında yayımladığı raporda balık ölümleri ve çevre felaketi ile ilgili uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.
TEMA Vakfı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail Duman’ın 2017 yılında Çöpler Altın Madeni’nin kapasite artış projesine ilişkin verdiği görüşte, “Tesisin kazaya ve toplu ölümlere açık en tehlikeli yanı asitler ile siyanürlü çözeltilerin birbirlerine çok yakın olmasıdır. En ufak bir dalgınlık ve acemilik telafi edilemeyecek felaketlere yol açabilir” denildi.
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