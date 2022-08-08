Maden-İş Soma Şube Başkanı Şahin: Ülkenin menfaati için direniyoruz

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:10

Manisa, Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde, linyit kömür çıkarılan Eynez’deki açık ocak bölgesinin bir bölümü ihale yapılmaksızın özelleştirildi. Özelleştirmeye tepki gösteren maden işçileri eylem başlattı. Direnişte bir ayı geride bırakmaya hazırlanan işçiler, mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Soma Şube Başkanı Şevket Şahin, “Bizim mücadelemiz hak mücadelesi. İktidar, ‘Aşsız mı kaldınız, işsiz mi kaldınız?’ diyor. Aşsız, işsiz kalmadık ama yarın kalacağız. Çalıştığımız sahayı daraltıyorlar, küçültüyorlar, devleti iş yapamaz hala getiriyorlar. Hazır açık olan yaklaşık 3 milyon ton şu an orada açık. Firma hiçbir emek sarfetmeden, hiçbir dekapaj faaliyeti yapmadan yanı kömürün üstündeki toprağı almadan üzerine konuyor. Biz açık ocak madenciliği yapıyoruz. Kömürü insanlara vatandaşa veriyoruz. Milli Eğitim’e kömür veriyoruz, Milli Savunma’ya kömür veriyoruz. Bu kamu marifetiyle yapılıyor, düşük fiyata yapılıyor” diye konuştu.

“DEVLET 2 BİN LİRAYA ÖZEL ŞİRKET 4 BİN LİRAYA SATIYOR”

Kömüre talebin olduğunu, devletin piyasaya arz etmesi gerektiğini anlatan Şahin, “Bizim kömürümüzün piyasaya çıkış fiyatı KDV dahil 2 bin lira. Özel sektör şu anda 4 bin liraya veriyor kömürü, iki katı yanı. Biz açılan bu kömürü niye sunmuyoruz? Talep var, arz etsek o talebi anca karşılarız. Ama maalesef bunlar diyor ki; ‘Ya yetiştiremezsek?’ Yetiştiremezsen git başka bir yerde bunun planlamasını yap, şimdi kömür açıldıktan sonra yapma. Şöyle anlatayım; yemek için malzemeyi bulup, mutfağı bulup, gazı bulup yağı bulup, pişirene kadar bir emek var. Yemeği pişirmede bir emek var. Yemek hazır ve o yemeğe diyoruz ki ‘Biz pişirdik, gelsin birisi yesin, yutsun.’ Böyle bir dünya yok. Biz devletin, vatan evladının malına sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÖMÜR PATRONLARI KAMUYU BİTİRMEK İSTİYOR”

Burada yurttaşın ucuz kömür alması için mücadele ettiklerini anlatan Maden-İş Soma Şube Başkanı Şahin, “6334 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre; bu sahalar ihale edilirken rödovans gelemiyor. Rödovansın gelememesi ne demek; şirket gelir, dekapajını yapar, gider. Biz kömür içinde çalışmaya devam ederiz. Şimdi 2017 yılında çıkan torba yasada; 'Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taş Kömür İşletmeleri sahalarda ruhsat verme, parçalamaya, bölmeye, işletmeye ve işlettirmeye yetkilidir’ maddesi var. Yani bu rödovans yoluyla işletmeye yetkilidir anlamında. Şirket istediği yerden istediği sahada senin işletmeni bölüyor, ‘Burası olmaz’ diyor. Durum bu. Biz burada vatandaş ucuz kömür alsın diye uğraşıyoruz. Burada kamu olsun, direktör olsun, ombudsman olsun, denetleyici olsun, kendisi malı 2 bin liradan arz etsin piyasaya. Ama burada büyük sermaye sahipleri, kömür patronları kamuyu burada bitirip ‘Burada kömür ve fiyat belirleyici biz olalım’ istiyorlar. Bu şirketler de üç beş senede buraları talan etmek için varlar. Devletin, hazır çabuk çıkarılabilecek veya devlet eliyle çıkarılıp da kömür sahalarını bir an önce ele geçirmek için akbaba gibi dadandılar, kamuyu talan ediyorlar” diye konuştu.

“ÜLKENİN MENFAATLERİ İÇİN DİRENİYORUZ”

Mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Şahin, “Bizim savaşımız Enerji Bakanlığı’yla değil, kömür baronlarıyla, devletin malını peşkeş çekenlerle. Soma maden işletmelerindeki direniş, işçilerin kendi demokratik hakları için değil ülkenin menfaatleri için... Geleceğe dönük oyunlar oynanıyor. Oyun da kamuyu tamamen buradan silmek... Belediye bize elektrik bile vermiyor. Siyasi olarak görüyor. Ama değil” diyerek sözlerini noktaladı.