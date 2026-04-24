Maden işçilerinin mücadelesi Çalışma Bakanlığı’nı harekete geçirdi: ‘Alacakların 36 milyon TL'lik kısmı bugün işçilerin hesaplarına yatırıldı’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik işçilerinin ödenmeyen alacaklarına ilişkin açıklama yaptı.

KALAN ÖDEME HAFTAYA TAMAMLANACAK SÖZÜ

İŞYERİNİN İLK VUKUATI DEĞİL…

Açıklamada, 2023 yılında toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bireysel alacakların ödenmemesi nedeniyle işverene 3 milyon 284 bin 946 TL idari para cezası kesildiği hatırlatıldı. 2025 yılına yönelik denetimlerde ise ücretlerin düzenli ödenmediği ve işçi alacaklarının karşılanmadığının belirlenmesi üzerine toplam 20 milyon 292 bin 142 TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı. 2026 yılı incelemelerinde de işçilere ait bazı alacakların hâlâ ödenmediğinin tespit edildiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, şirket yetkililerinin işçilere olan borçların 36 milyon TL’lik kısmını 24 Nisan 2026 itibarıyla hesaplara yatırdığı bildirildi. Kalan alacakların ise önümüzdeki hafta içinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği ifade edildi.

İDARİ YAPTIRIM UYARISI

Bakanlık, işveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımlar “kararlıkla” uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

MADENCİLERİN EYLEMİ SÜRÜYOR

Öte yandan Ankara’da eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Enerji Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından alanda kalmayı sürdürüyor. İşçiler, tüm alacakları ödenmeden ve talepleri karşılanmadan ayrılmayacaklarını belirtiyor.