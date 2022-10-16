Madencilerden geriye fotoğrafları kaldı: Yasin Çelik'in paylaşımı yürek dağladı...

16 Ekim 2022 Pazar, 09:19

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait bir maden ocağında meydana gelen patlama tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olayda şu ana kadar 41 can kaybı açıklanırken hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Madencilerin ölüm haberinin ardından yakınları ve arkadaşları ise sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.



"GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN..."

Yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren 41 işçiden biri olan Yasin Çelik'in geçen yıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Çelik, 5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından, "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı yaptı.

22 yaşındaki Çelik, önceki gün Derecik köyünde defnedildi.