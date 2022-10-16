Muhittin Böcek, maden faciasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına burs verecek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu sağlayacaklarını duyurdu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi.
Böcek, hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu vereceklerini söyledi.
Böcek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet.— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) October 15, 2022
Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız.
Milletimizin başı sağ olsun.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- Madende 41 canımız gitti!
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Tweetlerini teker teker ifşa etti
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- Alkol ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a ceza
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'