Muhittin Böcek, maden faciasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına burs verecek

16 Ekim 2022 Pazar, 07:23

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi.

Böcek, hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu vereceklerini söyledi.

Böcek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.