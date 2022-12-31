Madende devrilen direğin altında kalarak hayatını kaybetti
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir mermer ocağında devrilen direğin altında kalan Abdullah Şahin (40), yaşamını yitirdi.
Mustafakemalpaşa'nın kırsal Soğucak Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında bu sabah devrilen elektrik direğinin altında kalan Abdullah Şahin ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Abdullah Şahin'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırının ardından MHP'de sessizlik!
- CNN Türk canlı yayınında 'Pele' gerginliği
- Kurmaylarıyla seçim takvimini ele aldı
- Kılıçdaroğlu'ndan öldürülen Ateş için açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret!
- Enes Ünal'ın takımı Getafe, Mallorca'yı iki golle geçti!
- MHK harekete geçti! Maçın hakemleri için soruşturma...
- İzmir'de inşaattaki vinç koptu
- Masada çoklu aday tartışması
- 2023'te uygulanacak para cezaları belirlendi