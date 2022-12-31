Madende devrilen direğin altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir mermer ocağında devrilen direğin altında kalan Abdullah Şahin (40), yaşamını yitirdi.

DHA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 17:26
Madende devrilen direğin altında kalarak hayatını kaybetti
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Mustafakemalpaşa'nın kırsal Soğucak Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında bu sabah devrilen elektrik direğinin altında kalan Abdullah Şahin ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Abdullah Şahin'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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