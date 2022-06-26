Pir Sultan Abdal anmasında 2 Temmuz için çağrı yapıldı: ‘Madımak yüreklerde yanıyor’

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Halk ozanı Pir Sultan Abdal, doğum yeri Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz Köyü’nde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Topuzlu Baba Etkinlik Alanı’ndaki anmaya Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Eğitim ve Kültür Vakıfı Başkanı Özer Demir, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri İsmail Ateş, Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan ve çok sayıda yurttaş katıldı. Anma, Pir Sultan Abdal anıtına çelenk sunulması ve Madımak katliamında yaşamını yitiren aydınlar anısına saygı duruşuyla başladı.

Bu yıl 33’üncüsü yapılan anma etkinliği kapsamında “Alevilerin güncel sorunları ve çözüm önerileri” başlığıyla bir de panel düzenlendi. Panelin konuşmacıları arasında eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Eğitim ve Kültür Vakfı kurucusu Murtaza Demir de yer aldı.

Madımak katliamına ilişkin konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri İsmail Ateş, şunları söyledi:

“Bundan 29 yıl önce Sivas Madımak’taki katliam ısrarla unutturulmak isteniyor ancak bu katliamı unutmamız, unutturmamız mümkün değil. Cumhuriyetin laik, demokratik yapısını hedef alan bu kalkışmada 33 kişi hayatını kaybetti ve Madımak Oteli’nin utanç müzesi olma talebimiz hâlâ kabul edilmedi. Madımak 29 yıl sonra da hâlâ yanmaya devam ediyor. Bu 2 Temmuz’da katledilen 33 canımızı anmak, haklı taleplerimizi bir kez daha haykırmak için Madımak önünde olacağız ve buna duyarlı her vatandaşın da katılmasını bekliyoruz.”