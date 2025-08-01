Madımak sanığı, FETÖ, cinayet, fuhuş... Erdoğan 8 kişinin cezasını daha 'affetti'!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Adem Kozu’nun kalan cezası "sürekli hastalık hali"gerekçesiyle kaldırıldı.

Ayrıca yayımlanan kararlarla,

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlü Mehmet Tunç’un kalan cezası "Kocama hali" kapsamında,

ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Ali Kapu’nun kalan cezası, "sürekli hastalık hali" kapsamında,

bir kimseyi fuhuşa teşfik etme veya yaptırma veya aracılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma ve kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan hükümlü Mustafa Şahbudak 'ın kalan cezası "Sakatlık hali" kapsamında,

suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırma suçundan cezası bulunan Mahmut Altun’un kalan cezası "kocama hali" kapsamında,

uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve zincirleme olarak bir kimseyi fuhuşa teşfik etmek suçlarından ceza alan hükümlü Serkan Şencan’un kalan cezası, "sürekli hastalık ve sakatlık hali" kapsamında,

kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, konut donunulmazlığını ihlal etme, resmi belgede sahtecilik, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve zincirleme olarak tehdit suçundan ceza alan hükümlü Mustafa Eğmen’in kalan cezası "sürekli hastalık ve sakatlık hali" kapsamında,

hırsızlık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından ceza alan hükümlü Süleyman Kızılkaya’nın kalan cezası "sakatlık hali" kapsamında,

silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ceza alan hükümlü Abdullah Şen’in kalan cezası “sürekli hastalık hali” kapsamında kaldırıldı.