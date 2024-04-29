Madımak toplarken kaybolmuştu: 12 saat sonra bulundu

Sivas'ta ailesi ile madımak toplamaya gidip, bir süre sonra kaybolan İbrahim Korkmaz (80), 12 saat sonra ekiplerin çalışması ile bulundu.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:04
Madımak toplarken kaybolmuştu: 12 saat sonra bulundu
Abone Ol google-news

Zara ilçesinde yaşayan İbrahim Korkmaz, madımak toplamak için ailesi ile Gürlevik Dağı mevkisine gitti. Korkmaz, dün saat 14.00 sıralarında ailesinin yanından ayrıldı.

Korkmaz'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar sonrası jandarma, AFAD, arama-kurtarma ekipleri ve komandolar arama çalışması başlattı. 8 araç ve 55 personel ile yapılan arama sonucu Korkmaz, saat 02.00 sıralarında Gürlevik maden sahası yakınlarında bulundu.

İlk müdahalesi yapılan Korkmaz, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.


Madımak otu haberleri kayıp haberleri

İlgili Haberler

Sivas'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Sivas'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivasspor, Konyaspor'u ateşe attı!

Sivasspor, Konyaspor'u ateşe attı!
Sivas'ta iş cinayeti: İnşaatın 6’ncı katından düşen kalıp ustası öldü

Sivas'ta iş cinayeti: İnşaatın 6’ncı katından düşen kalıp ustası öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi, delegeler yuhaladı

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi, delegeler yuhaladı
Teoman’dan yeni kararlar! ‘Eskisi gibi…’

Teoman’dan yeni kararlar! ‘Eskisi gibi…’
Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Trabzonspor Onuachu ile geri döndü!

Trabzonspor Onuachu ile geri döndü!
Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!

Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
Muğla’da apart otelin çatı katında korkutan yangın!

Muğla’da apart otelin çatı katında korkutan yangın!
AKP’den ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesi açıklaması: Görüşme nerede olacak, masada neler var?

AKP’den ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesi açıklaması: Görüşme nerede olacak, masada neler var?
Enes Ünal yıldızlaştı! Bournemouth kazandı!

Enes Ünal yıldızlaştı! Bournemouth kazandı!