Sivas'ta iş cinayeti: İnşaatın 6’ncı katından düşen kalıp ustası öldü
Sivas'ta çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düşen kalıp ustası Fahri Arı (52), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi'ndeki 6 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 6'ncı katında çalışan kalıp ustası Fahri Arı, dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arı, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahri Arı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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