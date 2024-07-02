Madımak’ta katledilenler türkülerle anıldı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 14:01

Güncelleme: 02.07.2024 - 14:01

İzmir’de Narlıdere Belediyesi, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nde katledilen canlar için anma programı düzenledi. Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirilen anma programında sahne alan sanatçılar Öznur Korkmaz ve Zafer Güler, türkülerini bundan 31 yıl önce hayattan koparılanlar anısına seslendirdi. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un da katıldığı programda, yaşamını yitiren yurttaşların fotoğraflarının yer aldığı anı köşesine karanfiller bırakıldı.

“ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Yaşanan acının üstünden 31 yıl geçmesine rağmen yaşananların hala dün gibi akıllarda olduğunu söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Anılarımız ve acılarımız kitaplarda, deyişlerde, türkülerde ama en önemlisi yüreğimizin en derinlerinde… Cumhuriyetimizin geleceğini karartmak ve bu topraklarda aydınlık yarınlara yeşeren filizleri kopartmak için yapılan bu saldırıyı asla unutmayacağız. Bu saldırı, yüzünü aydınlık yarınlara çevirmiş tüm vatandaşlarımıza yönelik yapılmıştır. Orada yitirilen canlarımız bu yürekler attıkça, laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, ilelebet yaşayacaktır. Yitirdiğimiz canlarımızı mücadeleleri, yaşamımıza ve toplumumuza kattıkları için minnetle anıyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Türkülerini yaşamını yitiren canlarımız için seslendiren ve bizleri duygu seline boğan değerli sanatçılarımız Öznur Korkmaz ve Zafer Güler’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.