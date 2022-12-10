Mağazada yaşanan izdihamda yurttaşlar tencere için birbirini ısırdı
Ankara’da tadilat nedeniyle tüm ürünleri etiketin yarı fiyatına satma kararı alan mağazada izdiham yaşandı. Tencere alabilmek için yurttaşların birbirini ısırdığı mağazada cep telefonları ve teknolojik cihazlar rağbet gördü.
Ankara’nın Mamak ilçesinde Taşpınar Alışveriş Merkezi’nde tadilat nedeniyle tüm ürünlerin etiketin yarı fiyatına satılması için karar alındı. Bunu duyan yurttaşlar marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 11.00’de kepengini açan mağazaya yurttaşlar hücum etti.
İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren yurttaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı.
BİRBİRLERİNİ ISIRDILAR
Etiketin yarı fiyatına tencere alabilmek için vatandaşların birbirini ısırdığı indirim fırsatında, özellikle cep telefonları, teknolojik cihazlar ve elektronik mutfak aletleri yoğun ilgi gördü.
Taşpınar Alışveriş Merkezi Sosyal Medya Uzmanı Burcu Genç, Alışveriş Merkezi’nde tadilat olmasından dolayı ürünlerin etiket fiyatının yarısına satışa sunulduğunu ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
"İNDİRİM VAR DEDİLER GELDİK"
İndirimi duyar duymaz mağazanın önünde sıraya giren Seyit Yokuş adlı bir yurttaş, indirim fırsatını kaçırmak istemediğini belirterek, “İndirim var dediler geldik. Biz de kendimizce bir şeyler bakıyoruz. Telefon almayı düşünüyorduk o da şansımıza kalmamış. Genellikle alışveriş yapıyoruz biz buradan. Annemin telefonuna mesaj geldi. Biz de o vesileyle geldik. Çok güzel devam etmesini isteriz” diye konuştu.
Satışın yoğun olduğu dakikaların ardından dağılan yurttaşlardan geriye talan görüntüleri kaldı.
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