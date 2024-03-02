Mağdur çocuğu ilaç çalması için zorlamış, Profesör Kâbus: Torbacı değilim
Çocuk hastalarına ketamin isimli uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerinin cinsel istismarına uğradıklarına inandırdığı ve suç uydurduğu iddiasıyla 972 yıl hapsi istenen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun yargılanmasına önceki gün başlandı.
Tutuklu sanık Prof. Dr. Salih Zoroğlu savunmasında, çocuk psikiyatristi olduğunu söyleyerek geçmişini anlattı. Sanık Zoroğlu, “Seanstan seansa nasıl çocukların kafasına bir şey ekebilirim.
Ben torbacı değilim, profesörüm. Hastalar ketamini getiriyor” dedi. Bir mağdur ise Zoroğlu’nun ketamin bulma sıkıntısı yaşadığını, bu nedenle de Çapa Tıp Fakültesi’nde çalışan kızının yardımıyla gizlice hastaneye girerek ameliyathaneden ketamin çalmasını istediklerini kaydetti. Zoroğlu’nun kendisine bir “ölüm listesi”nden bahsettiğini aktaran bir mağdur, listede anne ve babasının da isimlerinin olduğunu söyledi. Mağdur ayrıca Zoroğlu’nun çok kez ilaç ezip toz haline getirdiğini ve burnundan çektiğini gördüğünü ifade etti.
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