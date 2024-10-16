Mağdurlara 'Avangart' dediler... Diyarbakır’da büyük vurgun: 'Sahte linkle' 100 kişiyi 2 milyon TL dolandırdılar

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:41

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü-Dolandırıcılık Büro Amirliği; dolandırıcıların çeşitli sitelere ikinci el mobilya ürünleri üzerinden ilan verdiklerini, anlaştıkları müşterilere sahte link gönderdiklerini, sahte sitelere yönlendirerek paraları hesaplarına aktardıklarını tespit etti.

Güvenli sitelerin kopyalarını yapınca mağdurlar ise güven içinde para transfer ettiklerini düşündü. Polis, dolandırıcıların yüzlerini kapatarak ve kapüşon takarak para çekim anlarını kameralarla tespit etti.

MAĞDURLARA "AVANGART" DEDİLER

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda organizasyonun şifrelerini çözerek dolandırıcıların kendi aralarında mağdurlara “Avangart” dediğini belirledi.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu. Yapılan araştırmada ekipler toplamda 100 mağdurun olduğunu, maddi kaybın ise tam 2 milyon olduğunu tespit edildi.

Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.